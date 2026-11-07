PSG / Troyes : les compositions officielles

Le PSG reçoit Troyes dans son antre ce samedi soir (21 h 05, 10e journée de Ligue 1). Voici les compositions officielles.

Dans une forme éblouissante, le Paris Saint-Germain veut conforter sa place de leader face à un adversaire à sa portée avec le promu troyen, actuellement 16e du championnat. Un match positionné juste avant la trêve internationale et pour lequel Luis Enrique s’avance avec un groupe plutôt amoindri. Le coach asturien doit faire sans Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.



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Et, après la magnifique victoire 0-6 du côté de Villarreal en Ligue des Champions, il a, sans surprise, décidé de faire quelques ajustements, mais moins qu’annoncé. Matveï Safonov gardera ainsi la cage. Devant lui, une charnière composée de Willian Pacho et Illya Zabarnyi, tandis que Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery s’occuperont des couloirs défensifs.

Dans l’entrejeu, on retrouve Vitinha, accompagné par Fabian et Senny Mayulu. Enfin, Ferran Torres prendra la pointe. Il sera épaulé par Mika Godts à gauche et Désiré Doué à droite.

Les compositions officielles

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha, Fabian – Doué, Ferran, Godts

Troyes : Konaté – Maronnier, Diaz, Monfray, Boura – Diawara, Diop, ifnaoui – Mille, Karim – Ripart