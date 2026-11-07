PSG / Troyes : les mots forts de Luis Enrique pour Illya Zabarnyi et Ferran Torres

Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse après la victoire du PSG devant l’ESTAAC ce samedi soir (1-0). Et il en a profité pour évoquer Zabarnyi et Ferran.

Énormément de ratés, une belle frayeur en fin de match, mais les trois points. Le club de la capitale va pouvoir passer la trêve internationale de novembre bien calé sur la première marche du classement de la Ligue 1 grâce à son succès face à Troyes sur le plus petit des score (10e journée). C’est Illya Zabarnyi, sur un service magnifique de Senny Mayulu, qui est le seul à avoir fait trembler les filets. Un joueur d’ailleurs encensé par Luis Enrique en conférence de presse d’après-match.

Luis Enrique prend la défense de ses joueurs

« Zabarnyi ? Dès qu’il a joué la saison dernière, il a été au niveau. Il a souvent fait de bons matchs. Il est à l’aise avec et sans ballon, et il est très efficace dans la surface adverse », a-t-il déclaré avant de prendre la défense d’un Ferran Torres particulièrement inefficace depuis huit rencontres désormais.

Le « coach asturien n’est toutefois pas préoccupé par cette petite disette. Pour lui, ce n’est que le processus logique pour un attaquant. « Il y a quelques temps, tout le monde s’inquiétaient pour Mika Godts, maintenant c’est Ferran. C’est ainsi : un attaquant marque et rate des buts. »

