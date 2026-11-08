PSG / Troyes – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face à Troyes (1-0). Si certains joueurs ont marqué des points, d’autres continuent de décevoir.

Le PSG passera la trêve internationale en tête du classement de Ligue 1 et de la Ligue des champions. Après sa nouvelle démonstration sur la scène européenne face à Villarreal (6-0), le club parisien recevait Troyes pour le compte de la 10e journée du championnat. Sans briller et avec de nombreux absents, l’équipe de Luis Enrique a assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

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Mayulu et Zaïre-Emery au top, F. Torres et Godts dans le dur

Si Illia Zabarnyi a été l’unique buteur de cette rencontre, c’est bien Senny Mayulu qui a marqué les esprits au poste de faux numéro 9. Le Titi reçoit la note de 7/10 dans L’Équipe : « Le ‘titi’ semble s’être complètement familiarisé avec son rôle de 9 dans le système Luis Enrique. Pas en réussite en début de match (4e, 6e), il a délivré, d’un centre pour Zabarnyi (39e), sa deuxième passe décisive de la saison après une autre balle de but donnée et gâchée par F. Torres (38e). Son activité à la récupération a aussi été précieuse. » Au contraire, Ferran Torres n’est pas dans sa meilleure forme et poursuit sa disette : « La mauvaise passe de l’Espagnol s’est vérifiée. Très longtemps absent des débats, il s’est principalement signalé par sa maladresse ensuite. Quatre situations gâchées (36e, 38e, 45e, 45e+1) alors qu’il était bien placé. Remplacé par Ndjantou (70e) après un nouveau duel perdu face à Konaté (67e) », souligne le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 3/10.

Autre performance compliquée, celle de Mika Godts. Le Belge écope de la note de 4/10 dans les deux quotidiens : « Après avoir inscrit ses deux premiers buts lors des deux dernières rencontres de L1, l’attaquant belge s’est monté beaucoup trop timide ce samedi soir. Bien placé, il a vu sa frappe contrée par les défenseurs troyens (65e). Il doit faire mieux », détaille Le Parisien. En plus de Senny Mayulu, un autre Titi a brillé face à Troyes : Warren Zaïre-Emery. Positionné au poste de latéral droit, l’international français s’est montré solide : « Le titi parisien a réalisé un match solide au poste de latéral droit. Jamais pris en défaut défensivement, il a failli délivrer une passe décisive pour Torres (45e + 1) après une superbe chevauchée et a manqué de peu le but du break sur une tête à ras du poteau (60e) », rapporte le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 6, Pacho 5, L. Hernandez 5 – Doué 5, Vitinha 5, F. Ruiz 5 – F. Torres 3, Mayulu 7, Godts 4 / Luis Enrique 5

(L’Équipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 6, Pacho 5, L. Hernandez 5 – Doué 5, Vitinha 5, F. Ruiz 5 – F. Torres 3, Mayulu 7, Godts 4 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5.5 – Zaïre-Emery 7, Zabarnyi 6, Pacho 5, L. Hernandez 5 – Doué 6.5, Vitinha 5, F. Ruiz 5.5 – F. Torres 4, Mayulu 6.5, Godts 4

Occasion manquée pour Ferran Torres ! 😬 L’attaquant parisien n’est pas dans un grand soir… #PSGESTAC https://t.co/hzc6ZECIrv — L1+ (@ligue1plus) November 7, 2026