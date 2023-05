PSG U19 : Les titis parisiens qualifiés pour les playoffs

Objectif atteint pour le PSG U19 avec la victoire du jour en championnat National de la catégorie. En s’imposant sur le score de sept buts à zéro face à Saran, les joueurs de Zoumana Camara ont assuré la seconde place au classement qualificative pour le tournoi des phases finales.

Les titis parisiens se sont imposés dans le cadre de la dernière journée du championnat National U19 face à Saran. Le groupe de Zoumana Camara, récemment prolongé jusqu’en 2024, a reçu les Saranais au Camp des Loges ce dimanche à 15h. L’objectif ? Les trois points. En effet, il fallait pour Ismaël Gharbi et ses coéquipiers s’imposer afin d’assurer la deuxième marche du podium, ainsi, une qualification pour les playoffs. C’est chose faite. Au cours d’une rencontre à sens unique, les titis parisiens ont inscrit sept buts sans en encaisser aucun. Ilyes Housni a été l’auteur d’un triplé, tout comme Ismaël Gharbi, et le septième but a été inscrit par le latéral Muntu Wa Mungu comme nous le rapportent nos confrères du site lestitisdupsg.

Par ailleurs, la victoire s’est dessinée sous les yeux de Kylian Mbappé, présent au Camp des Loges pour assister à la rencontre à laquelle son petit frère Ethan Mbappé a participé. Ce succès permet donc aux titis parisiens de disputer les playoffs, des phases finales sous forme de tournoi. Ce dernier « débutera le 21 mai avec les quarts de finale et s’achèvera le 4 juin à Aurillac avec la finale« , comme le souligne le Paris Saint-Germain sur son site officiel.