PSG U19 : Luca Cattani va quitter le club cet été

Pour la saison 2024/2025 les catégories jeunes du PSG devraient connaître de la nouveauté. En effet, dans l’organigramme du club de la capitale, Luca Cattani, le directeur du football, de la formation et de la préformation, devrait plier bagage.

A l’aube de la saison 2024/2025, le projet d’un nouveau challenge pour les centres de formations en France reste d’actualité. En effet, la FFF et la LFP souhaite la création d’une nouvelle compétition pour les catégories jeunes des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, afin de faire la passerelle entre les catégories U19 et les professionnels, une nouvelle qui enchante le club de la capitale qui ne possède plus d’équipe entre ces deux catégories depuis la suppression de son équipe réserve sous la houlette d’Antero Henrique en 2018/2019. A l’époque, le Portugais jugeait cette équipe trop chère et sans ambition sportive. Cependant, aujourd’hui et cinq ans plus tard, le PSG devrait bel et bien refaire naître une équipe réserve. A la tête de celle-ci ? Luca Cattani n’y sera pas. En effet, ce dernier, directeur du football, de la formation et de la préformation « va quitter le PSG dans le courant de l’été » selon L’Equipe.

A 42 ans, le dirigeant était revenu en poste au PSG depuis juillet 2022 après son passage dans la cellule de recrutement entre 2018 et 2021, et quittera le navire Rouge & Bleu sur un titre de champion de France U19 remporté ce dimanche 3-1 face à Auxerre.