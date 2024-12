Prêté par le PSG au Stade de Reims cette saison, Gabriel Moscardo pourrait vivre une aventure dans un autre club en raison de son faible temps de jeu.

Gabriel Moscardo connaît des débuts difficiles en France. Arrivé au PSG l’été dernier après avoir été opéré du pied début 2024, le Brésilien de 19 ans avait pris part à une rencontre des Rouge & Bleu durant la pré-saison avant de partir en prêt (sans option d’achat) du côté du Stade de Reims afin d’engranger du temps de jeu. Cependant, son aventure en Champagne ne se déroule pas comme prévue. Si son coach, Luka Elsner, s’était montré satisfait de l’attitude du joueur aux entraînements, il a fallu attendre le mois de décembre pour le voir fouler les pelouses avec trois entrées en jeu tardives en Ligue 1 (30 minutes) et une titularisation en Coupe de France (75 minutes) avec un but en prime.

À lire aussi : Mercato – Le point sur les joueurs prêtés par le PSG

D’autres clubs sont venus aux renseignements pour Moscardo

De quoi enfin lancer son exercice 2024-2025 avec le club rémois ? Cela n’est pas certain. En effet, en raison du manque de temps de jeu de Gabriel Moscardo, un nouveau prêt pourrait être envisagé par les dirigeants parisiens pour la seconde partie de la saison. D’après les informations du Parisien, « le PSG a prévu de discuter avec Reims à la reprise pour prendre la meilleure décision pour la suite. » Le Stade de Reims et le coach ont toujours loué le bon état d’esprit de l’ancien du Corinthians mais son faible temps de jeu pourrait ne pas convaincre le board parisien. « De quoi nourrir une réflexion pour un éventuel changement de prêt dès cet hiver. Pour l’instant, rien n’est définitif. D’autres clubs français et étrangers ont pris des informations », précise LP. Pour rappel, Gabriel Moscardo est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG.