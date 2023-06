PSG : Un contrat déjà prêt pour Bernardo Silva ?

Le PSG prépare sa saison 2023/2024 et son mercato estival devrait nous le faire comprendre. Après les départs actés de Lionel Messi et Sergio Ramos, il faudra être attentif également dans le sens des arrivées. En ce sens les dossiers Marco Asensio ou encore Bernardo Silva pourraient connaître des avancées significatives dans les prochains jours.

La saison à peine terminée, l’heure du bilan est arrivée. Aux micros des différents médias, les Parisiens l’ont répété : « On fera le bilan de tous les matchs, pas seulement de l’entraîneur, mais aussi les joueurs qui doivent partir ou rester, on va avoir le bon timing pour le faire« , a déclaré Luis Campos au micro de Canal +. Le directeur sportif du PSG travaille activement sur le recrutement et afin d’avancer ses pions au mieux, l’ancien dirigeant du LOSC ou de l’AS Monaco avance avec son compatriote et agent, Jorge Mendes. Ce dernier s’occupant des intérêts de Bernardo Silva, ce dossier pourrait se faciliter pour le Paris Saint-Germain tant les relations entre les deux Portugais sont bonnes. Si les derniers échos de la presse rapportaient un intérêt réciproque entre Bernardo Silva et le club de la capitale, les dirigeants du champion de France semblent avoir passé un cap dans ce dossier.

Un contrat entre les mains de Jorge Mendes ?

Si le deal est facilité, c’est en majeure partie grâce aux relations entre Luis Campos et Jorge Mendes. En ce sens, l’agent portugais devrait avoir « un rôle majeur dans le mercato parisien ces prochaines semaines, avec plusieurs de ses clients qui pourraient débarquer à Paris« , selon nos confrères de Foot Mercato. Ces derniers évoquent le cas Bernardo Silva en avançant un contrat entre les mains de Jorge Mendes pour son client de 28 ans. Le joueur serait enclin à un retour en France, tant sa priorité qu’est la Liga semble avoir le regard tourné ailleurs. Les difficultés financières du FC Barcelone et les plans du mercato du Real Madrid ne coïncident pas avec un recrutement du Portugais. Après le contrat, le PSG devrait donc se rapprocher de Manchester City dans les prochaines semaines afin de présenter une offre officielle. Pour rappel, il reste deux années de contrat courant (jusqu’en juin 2025) à Bernardo Silva, qui lui est estimé à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Les négociations pourraient être compliquées entre le Paris Saint-Germain et Manchester City.