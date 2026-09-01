PSG – Un dernier renfort avant la fermeture du mercato ?

Alors que le mercato estival ferme officiellement ses portes ce mardi 1er septembre en France, le PSG ne s’interdit pas un dernier recrutement en attaque dans ces dernières heures.

Le PSG peut-il réserver une surprise de dernière minute dans la dernière ligne droite du mercato estival 2026 ? Ce mardi, la période des transferts fermera officiellement ses portes dans de nombreux championnats européens. En France, les clubs auront jusqu’à 19h59 pour finaliser les derniers dossiers. Du côté du PSG, l’arrivée d’une sixième recrue est-elle encore envisageable ? Après le gardien Alessandro Longoni, le latéral Lucas Digne et les joueurs offensifs Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, la direction parisienne reste attentive « aux ouvertures possibles sur les pistes offensives suivies de longue date », rapporte L’Équipe.

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L’arrivée d’un défenseur central droit dès l’hiver prochain ou à l’été 2027

Après avoir officialisé le départ de Bradley Barcola à Liverpool et alors qu’Ibrahim Mbaye va s’engager avec Aston Villa dans les prochaines heures, le PSG assure qu’il ne recrutera pas juste pour apporter de la quantité et que l’éventuelle nouvelle recrue devra répondre aux différents critères établis par le board des Rouge & Bleu. Trois joueurs offensifs ont déjà été ciblés cet été : Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Adil Hamdani (Olympique Lyonnais) et Laciné Megnan-Pavé (Montpellier HSC). « Est-ce que l’heureux élu fera partie de cette liste ? Difficile de l’imaginer, à part si Paris tente de recruter le premier cité malgré une blessure au pied qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois », rappelle le quotidien sportif.

Concernant le secteur défensif, le PSG ne devrait pas bouger dans cette dernière ligne droite du mercato, même si l’arrivée d’un défenseur central droit polyvalent était souhaitée. « Dans ses discussions en privé, Luis Campos a repoussé ce souhait pour l’hiver, ou plus probablement l’été prochain, où la défense représentera un chantier plus important qu’en 2026. » Au poste de gardien de but, il ne devrait pas non plus y avoir de mouvement. Malgré le transfert avorté de Zion Suzuki, qui a finalement rejoint Aston Villa, le double champion d’Europe n’a pas encore trouvé la perle rare souhaitée, conclut L’Équipe.