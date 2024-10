PSG : Un des trios d’attaque les plus prolifiques

Si le PSG est pointé du doigt pour son inefficacité devant le but, son trio d’attaque reste un des plus prolifiques d’Europe. En effet, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kang-In Lee se classent parmi les grands du Vieux Continent.

En championnat, le PSG parvient à faire trembler les filets, mais semble avoir plus de mal en Ligue des Champions. Si les projecteurs sont mis sur la Coupe d’Europe, les critiques pleuvent avec. Ainsi, les joueurs de Luis Enrique sont pointés du doigt pour une certaine inefficacité devant les buts. Cependant, lorsque l’on se penche sur les trios d’attaque les plus prolifiques des cinq plus grands championnats d’Europe, le Paris Saint-Germain n’a pas à rougir, bien au contraire. Avec 13 buts au total en championnat, la ligne offensive Bradley Barcola (6), Ousmane Dembélé (4) et Kang-In Lee (3) se place deuxième trio d’attaque à égalité avec Chelsea et derrière celui du FC Barcelone, Robert Lewandowski (7), Raphinha (5) et Lamine Yamal (4) qui comptabilisent 16 réalisations depuis le début de saison en Liga. Juste derrière le PSG, c’est l’attaque du Real Madrid qui se positionne avec Kylian Mbappé (5), Vinicius (3) et Rodrygo (3), qui comptent 11 buts à eux trois.