PSG : Un joueur parisien encensé par Carlo Ancelotti

Vivement critiqué par les observateurs, Gianluigi Donnarumma ne semble pas faire l’unanimité dans les cages du PSG. Ce n’est pas l’avis de Carlo Ancelotti, qui a tenu des propos très élogieux envers « Gigio. »

Débarqué libre du Milan AC à l’été 2021 après un Euro époustouflant, Gianluigi Donnarumma ralliait le Parc des Princes avec l’ambition de passer un cap dans sa carrière. Le premier challenge a été de taille : bencher Keylor Navas. Un objectif pas réellement atteint lors de sa première saison à Paris, puisque l’entraîneur à cette époque, Mauricio Pochettino, avait décidé d’adopter un rythme d’alternance : « Keylor » et « Gigio » jouerait chacun 1 match sur 2. Malheureusement, un soir de 9 mars 2022, c’est l’Italien qui était présent dans les cages parisiennes, et qui précipita l’élimination de son équipe face au Real Madrid. En somme, une saison sur les dents de scie, dont on se rappellera surtout pour sa bourde en Champions League.

La donne a changé lors de la saison 2022/2023, avec la nomination de Christophe Galtier : Gianluigi Donnarumma devenait le numéro 1 attitré du PSG. Un statut difficile à assumer, et ce n’est pas l’Italien qui dira le contraire… sa saison a été relativement fragile et décevante. Le club Rouge & Bleu s’était donc mis en quête, avec Luis Enrique, d’un gardien pouvait concurrencer Donnarumma : Arnau Tenas. Cependant, après un exercice 23/24, l’Espagnol ne s’est pas imposé comme une rivalité suffisante pour bousculer la hiérarchie dans les cages parisiennes. D’autant plus que « Gigio » a réalisé une très bonne saison, sa meilleure depuis son arrivée dans la capitale. Cependant, Paris ne lâche pas et veut mettre sous pression son numéro 1, les franciliens vont dépenser 20M pour Matvey Safonov, gardien russe du FK Krasnodar.

Dans un premier temps, le portier sera certainement cantonné à un rôle de doublure, mais nul doute que l’objectif des dirigeants parisiens, et du Russe lui-même, sera de concurrencer de manière forte le numéro 99. Interrogé par la Repubblica sur la forme actuelle du foot italien, Carlo Ancelotti, coach des Merengues, a encensé le gardien parisien, pourtant souvent décrié : « Le seul joueur italien de classe mondiale est Gianluigi Donnarumma. » Une déclaration qui devrait faire plaisir au principal concerné.