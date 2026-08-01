PSG : un Khvicha Kvaratskhelia déjà très affûté et tourné vers le Ballon d’Or

Khvicha Kvaratskhelia a repris le chemin de l’entraînement dès ce lundi. L’attaquant parisien s’est préparé en amont pour un objectif : tout casser avec le PSG.

Contrairement à beaucoup de ses partenaires au Paris Saint-Germain, au nombre de 14, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas eu le bonheur de participer à la dernière Coupe du monde avec la Géorgie. Mais ça n’est sûrement pas Luis Enrique qui va s’en plaindre, lui qui va pouvoir compter sur un joueur de classe mondiale au meilleur de sa forme dès le début de sa préparation.

Khvicha Kvaratskhelia est prêt à en découdre et veut le Ballon d’Or

En effet, comme nous le relate L’Équipe, l’ancien napolitain a pu profiter de l’intersaison pour recharger les batteries, et notamment en famille. IL n’a pas non plus oublié la saison à venir. Car oui, avant même la date du 27 juillet, Kvara s’est offert une préparation individuelle de qualité. Ce qui lui a permis de retrouver le Campus PSG dans une forme olympique.

Il a également suivi avec attention la Coupe du monde. Lui, le meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, n’a pas raté le fait qu’aucun joueur ne se dégage clairement pour le prochain Ballon d’Or. Dans cette optique, Khvicha Kvaratskhelia a un but selon L’Équipe : sortir du lot dès le départ pour tenter d’arracher la plus belle des récompenses individuelles.

Une présence qui fait du bien

Luis Enrique peut donc se frotter les mains. Si son groupe sera largement amoindri pour les deux premiers matches officiels de son PSG, il est, à minima, certain de pouvoir compter sur un Khvicha Kvaratskhelia surmotivé. Ce qui pourrait sacrément faire la différence, que ce soit contre Aston Villa en Super Coupe le 12 août, ou le RC Lens lors du Trophée des Champions le 16.