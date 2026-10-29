PSG – Un large turnover pour Luis Enrique face au Havre ?

Le PSG se déplace demain soir (19 heures, Ligue 1 +) au Havre pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover contre la lanterne rouge.

Quatre jours après sa victoire contre Lyon (2-0) et quatre jours avant son déplacement à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va affronter Le Havre demain soir lors de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, blessés. À l’approche de son nouveau match européen, le coach du PSG pourrait effectuer un large turnover contre les Havrais, lanterne rouge de Ligue 1.

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Senny Mayulu titulaire en faux numéro 9 ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG serait défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, de Lucas Digne dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Illia Zabarnyi-Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait associer Lucas Beraldo à João Neves et Dro Fernandez selon Le Parisien. Enfin en attaque, Mika Godts, qui a marqué son premier but avec le PSG contre Lyon lundi, pourrait ne pas faire le déplacement au Havre, sa femme étant sur le point d’accoucher. Il pourrait être remplacé dans le couloir gauche de l’attaque par Ferran Torres. L’international espagnol accompagnerait Senny Mayulu, placé en faux numéro 9, et Maghnes Akliouche.

Le XI probable du PSG contre Le Havre selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery (cap.), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Neves, Beraldo, Dro – Akliouche, Mayulu, Torres









