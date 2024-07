PSG : Un match amical face au RB Leizpig se précise

La préparation estivale du PSG est chamboulée par l’annulation de sa tournée en Chine et le report du Trophée des Champions. Cependant, les équipes du club de la capitale travaillent actuellement sur deux matchs amicaux afin de palier ces désagréments.

En raison des Jeux Olympiques, de l’Euro et la Copa America 2024, puis de la reprise du championnat, la calendrier des clubs sera chargée en 2024/2025 en prenant en compte également le nouveau format de la Ligue des Champions et la nouvelle Coupe du Monde des clubs en fin de saison. C’est ainsi que la décision a été prise et rendue officielle d’annuler la tournée estivale prévue en Chine. A cette annulation, s’est ajouté le report du Trophée des Champions à une date ultérieur. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain travaille actuellement sur l’organisation de deux rencontres amicales. La première, évoquée par Le Parisien, devrait se disputer en Autriche face au Sturm Graz au début du mois d’août : « Pour l’heure, rien n’est encore acté et les prochains jours permettront de confirmer la tenue de l’événement« . La seconde est le fruit des informations allemandes du quotidien allemand BILD et Leipziger Volkszeitung. Nos confrères d’outre-Rhin évoquent une rencontre face au RB Leipzig le 10 août prochain à la RedBull Arena avec un coup d’envoi à 18h. Initialement, le club de Bundesliga devait affronter la Lazio de Rome. Mais face à l’idée d’affronter le Paris Saint-Germain et ainsi garnir davantage ses travées, le RB Leizpig aurait mis de côté l’idée d’affronter le club italien. Si sur son site officiel le club de la filiale RedBull affiche encore la rencontre face aux romains, le changement est dans les tuyaux. Par ailleurs, la direction du RB Leipzig a également la parfaite occasion de répondre à une pétition de ses supporters ne souhaitant pas affronter la Lazio de Rome en raison de certaines idées politiques portées par une frange des supporters du club italien.

En 2018, lors du transferts de l’entraîneur adjoint Zsolt Löw dans le staff de Thomas Tuchel, le PSG et le RB Leipzig s’étaient mis d’accord pour l’organisation d’un match amical. Faute d’avoir pu trouver le temps et l’accord depuis tout ce temps, c’est donc en 2024 que le match devrait se jouer.