PSG – Un mois d’absence pour Senny Mayulu ?

Blessé avec l’équipe de France Espoirs, Senny Mayulu est revenu à Paris. Le titi du PSG, victime d’une lésion à la cuisse gauche, devrait manquer un mois de compétition.

Senny Mayulu, malgré un début de saison délicat avec le PSG, lui qui a été écarté deux fois des groupes concoctés par Luis Enrique et qui n’a joué que quatre matches toutes compétitions confondues (0 titularisation, 67 minutes de temps de jeu), avait été convoqué par Gérald Baticle lors de la trêve internationale pour disputer des matches de Qualification à l‘Euro Espoirs 2027. Titulaire lors du match nul contre l’Islande (1-1), le titi parisien avait récidivé contre l’Estonie. Mais lors de ce deuxième match, il a dû quitter le terrain dès la 12ᵉ minute après une blessure.

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Il souffre d’une lésion à la cuisse gauche

Le numéro 24 du PSG a dû déclarer forfait pour le reste du rassemblement et est revenu à Paris pour effectuer des examens et connaître la gravité de sa blessure. Ce jeudi soir, le PSG a dévoilé un point médical sur son milieu de terrain. Ce dernier souffre d’une lésion à la cuisse gauche et restera en soins ces prochaines semaines. De son côté, L’Equipe indique que, de sources internes, Senny Mayulu souffre d’une déchirure à une cuisse et de douleurs à un adducteur. Le quotidien sportif conclut en indiquant que Senny Mayulu devrait être écarté des terrains pendant un mois.

















