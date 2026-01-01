PSG : Un mois de janvier chargé attend les Parisiens

L’année 2026 à peine débutée, le mois de janvier annonce la couleur pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique vont prendre part à 7 matchs et 4 compétitions différentes en l’espace d’un mois.

Après une année historique en 2025, le Paris Saint-Germain a pour ambition de réaliser la même chose en 2026. Pour se faire, il faudra pour les hommes de Luis Enrique démarrer tambours battants. En effet, dès le mois de janvier, le club de la capitale disputera 7 matchs en 4 compétitions différentes, dont un trophée en jeu. Le premier marathon de l’année démarrera ce dimanche 4 janvier avec un derby parisien : PSG – PFC. La rencontre se disputera en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille pour un Classique décisif à l’occasion du Trophée des Champions. Outre l’enchaînement des matchs, ce dernier se jouera au Koweït, paramètre à prendre en compte. En Coupe de France, le 12 janvier, soit quatre jours plus tard encore une fois, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers retrouveront le Paris FC, en 16e de finale de Coupe de France. Les Parisiens retrouvera le Ligue 1 avec un choc face au LOSC le 16 janvier prochain.

C’est ensuite le retour de la Ligue des Champions qui est programmé pour le 20 janvier, avec un déplacement sur le terrain du Sporting Portugal. Trois jours plus tard, le PSG ira au Stade de l’Abbé Deschamps pour faire face à l’AJ Auxerre, avant de finir le mois de janvier cinq jours plus tard, le 28, avec la réception de Newcastle pour la dernière journée de Ligue des Champions au Parc des Princes.