PSG – Un montant moins élevé que prévu pour Kvaratskhelia ?

En instance de départ, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche de jour en jour du PSG. Et le montant pourrait être moins élevé que prévu.

Le PSG s’apprête à frapper un gros coup sur le mercato hivernal. Le board parisien serait en très bonne voie pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Ce samedi, le coach napolitain, Antonio Conte, a confirmé les envies de départ du Géorgien. Si un accord total existe entre le PSG et le joueur, il faut désormais trouver un terrain d’entente entre les deux formations.

Un deal entre 65-70M€ ?

Concernant le futur contrat de l’ailier gauche, il serait évalué entre 7M et 7,5M€ nets annuels, soit le même accord contractuel que l’été dernier, rapporte L’Equipe. « Le joueur a bien envie de rejoindre le club de la capitale. Et à la différence de l’été dernier, la position de son club, Naples, a changé. Les décideurs du club italien savent qu’ils vont devoir ouvrir la porte. » Si les dernières rumeurs évoquaient une somme de 80M€ pour convaincre les Partenopei de lâcher leur offensif, le quotidien sportif précise que « le deal, construit autour de l’agent portugais Jorge Mendes, pourrait se finaliser pour un montant compris entre 65 et 70 M€. » Certaines sources avançaient même un accord de principe imminent et qu’une arrivée du joueur dès le début de semaine prochaine était possible. « Dans ce dossier où Luis Campos et Luis Enrique sont totalement alignés depuis des mois, Paris, qui avançait jusqu’à présent la nécessité de se délester de Randal Kolo Muani et/ou Milan Skriniar avant de lancer une campagne de recrutement cet hiver, sait que l’ouverture ne s’étirera pas nécessairement longtemps. » Face à la nécessité de se renforcer dans le secteur offensif, la direction parisienne veut aller vite dans ce dossier.