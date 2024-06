PSG : Un nouveau pensionnaire au Camp des Loges ?

Après la naissance de son nouveau centre d’entraînement à Poissy (78), le PSG a quitté son historique Camp des Loges. Ce dernier a un temps été le camp de base des féminines du club de la capitale, qui ont fini par rejoindre les garçons au Campus PSG.

Après s’être installé au Campus PSG, le club de la capitale a laissé vacant l’historique Camp des Loges, mais également le centre d’entraînement des féminines Rouge & Bleu à Bougival (78). Cependant, ce dernier est occupé par un club de National, le FC Versailles. Toutefois, le club des Yvelines verrait plus grand et souhaiterait désormais poser ses valises au Camp des Loges. C’est en tous cas ce que l’on peut lire dans les colonnes de L’Equipe ce samedi 8 juin. Le quotidien de sport affirme que « le FC Versailles a récemment visité les installations du Camp des Loges« , en quête d’un centre d’entraînement pour la saison prochaine. Les contacts ont été noués avec la ville de Saint-Germain-en-Laye (78) et les représentants du Paris Saint-Germain afin de prendre des informations quant à la faisabilité de l’opération. Un an après le départ du PSG, le Camp des Loges pourrait de nouveau retrouver un pensionnaire qui foulera sa pelouse quotidiennement.