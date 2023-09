PSG : Un nouveau point sera fait pour Kylian Mbappé vendredi

A l’occasion de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est largement (4-0) imposé fface à l’Olympique de Marseille. Outre cette victoire, dans ce Classique, la sortie prématurée de Kylian Mbappé (32e) est à noter.

A la 30e minute de jeu de PSG – OM, Kylian Mbappé fait la moulinette en grimaçant et regardant le banc de touche parisien. Le numéro 7 Rouge & Bleu demande à sortir, et cède donc sa place à Gonçalo Ramos, qui inscrira ses deux premiers buts avec le Paris Saint-Germain par la suite. Concernant l’attaquant français, la cheville semblait touchée. Cette dernière était strapée au coup d’envoie et l’a été davantage au cours de la première période. En vain, puisque Kylian Mbappé a été victime d’une entorse à la cheville gauche et a donc effectué des exercice en salle ce mercredi 27 septembre. C’est le PSG qui l’annonce dans ses news du jour sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé présent contre le Clermont Foot ?

Dans la poursuite de sa saison, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi en Auvergne (17h sur Prime Video) afin d’y affronter le Clermont Foot dans le cadre de la septième journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé n’est donc pas sur de participer. En ce sens, le Paris Saint-Germain annonce qu’un « nouveau point sera fait vendredi« .