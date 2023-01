PSG : Un prêt chez les féminines

Le marché des transferts est ouvert également pour les féminines du PSG qui font l’objet d’opérations, notamment de prêt. En effet, aujourd’hui, c’est un élément du groupe de Gérard Prêcheur qui plie bagage jusqu’à la fin de la saison.

Le PSG Féminin a conclu un accord avec Manchester United afin faire traverser la Manche à Estelle Cascarino. Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2021, la défenseur française fait l’objet d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat entre les deux clubs. La sœur jumelle de l’attaquante des Bleues, Delphine Cascarino, a disputé avec le maillot Rouge & Bleu pas moins de 28 rencontres toutes compétitions confondues et a remporté la Coupe de France 2022. A 25 ans, Estelle Cascarino, qui compte 5 sélectons et 1 but avec l’Equipe de France, va glaner un temps de jeu plus conséquent avec les Red Devils.