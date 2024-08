PSG – Un vote pour élire le capitaine et vice-capitaines prévu à la fin du mercato

En ce début de saison 2024-2025, le PSG va faire un vote pour élire le capitaine et les vice-capitaines à l’issue du mercato estival.

Le PSG a parfaitement entamé sa saison 2024-2025 de Ligue 1. Avec une équipe largement remaniée, les Rouge & Bleu l’ont largement emporté sur la pelouse du Havre (1-4). Remplaçant au coup d’envoi, le capitaine parisien, Marquinhos, a laissé son brassard à Achraf Hakimi, qui est devenu par la même occasion le 80e capitaine de l’histoire du club. Et comme la saison passée, un vote sera organisé pour élire le nouveau capitaine et les vice-capitaines pour la saison 2024-2025.

Marquinhos pas menacé, une place plus importante pour Vitinha

Comme le rapporte RMC Sport, ce vote aura lieu à l’issue du mercato estival, qui fermera ses portes le 30 août prochain en France. Faisant l’unanimité au sein du vestiaire et apprécié par ses coéquipiers, Marquinhos ne devrait pas être menacé. En revanche, il sera important de nommer de nouveaux vice-capitaines suite au départ de Kylian Mbappé et l’avenir très incertain de Danilo Pereira. Capitaine au Stade Océane, Achraf Hakimi est l’un des candidats pour ce rôle. Proche des Titis et patron naturel, Presnel Kimpembe fait aussi partie de la liste des candidats, malgré son absence en compétition depuis février 2023. Mais un joueur a pris une grosse ampleur durant la saison 2023-2024 : Vitinha. « Son aisance à prendre la parole pour déminer les situations explosives a beaucoup marqué depuis son arrivée à Paris. Le milieu de terrain de 24 ans a encore prouvé son leadership ce week-end », rapporte le média sportif. Enfin, Ousmane Dembélé est aussi l’un des hommes forts du groupe, conclut RMC.