Ce samedi soir (21h00, DAZN), le PSG reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes pour la huitième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe, avec l’e retour d’Ousmane Dembélé l’absence de dernière minute de Randal Kolo Muani.

Le PSG aura à coeur de retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 après son match nul frustrant concédé sur la pelouse de l’Allianz Riviera de l’OGC Nice (1-1). Auteur certes d’un sans-faute jusque-là, les champions de France en titre retrouve le RC Strasbourg ce soir ce samedi (21h sur DAZN) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique retrouve un groupe quasi au complet… mais avec un forfait de dernière minute.

Comme annoncé dans le point médical de ce vendredi, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos ne seront pas présent dans le groupe parisien mais une autre absence s’est rajoutée ce matin. En effet, Randal Kolo Muani est forfait pour le match de ce soir ! Le PSG a communiqué ce midi sur son joueur et explique ce dernier a été victime d’une « petite entorse à la cheville gauche » hier à l’entraînement, et est donc laissé au repos. Pour cette rencontre, Luis Enrique a appelé les Titis Yoram Zague, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Voici ci-dessous le groupe des 21 Parisiens.

Le groupe du PSG