PSG : Une Academy débarque au Maroc, à Casablanca

Le PSG continue de se développer à l’international par le biais de ses Academy, avec une nouvelle qui ouvrira ses portes au Maroc, à Casablanca. Celle-ci verra le jour en septembre 2024 et et transmettra à la jeune marocaine les méthodologies d’entraînement du club de la capitale, reconnues à l’international.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG s’implante à l’international avec son programme d’Academy. Aujourd’hui, c’est au Maroc, à Casablanca, que le club de la capitale poursuit son expansion à l’international. En septembre 2024, une PSG Academy verra le jour sur les terres d’origine d’Achraf Hakimi, véritable point d’accroche entre le Paris Saint-Germain et le Maroc. Pour imager ce point d’accroche et ce lien, sur son site officiel, le PSG évoque les 4,9 millions de followers marocains, qui fait du Maroc le 10e pays qui compte le plus de supporters Rouge & Bleu au monde. Cette PSG Academy ouvrira ses portes dans la ville de Tamaris, à quelques kilomètres de Casablanca, capitale économique du Maroc. Le site comptera « un terrain de football à 11 flambant neuf, mais également des terrains de football à 5, à 7 et à 9, permettant d’accueillir des jeunes de 4 à 18 ans, filles et garçons« . Sur place, c’est Daoud Boulanger qui sera en charge de cette PSG Academy. Le formateur français est installé au Maroc depuis plusieurs années, a été instructeur CAF et UEFA, et a également travaillé avec la Fédération Française de Football et la Fédération Royale Marocaine de Football en tant que directeur de la formation.

Sur le site officiel du PSG, Daoud Boulanger s’est exprimé : « C’est une joie et un immense honneur de pouvoir offrir un projet de cette qualité à la jeunesse marocaine. A titre personnel, pouvoir partager la culture de la formation à la française à ces jeunes passionnés de football est une grande fierté. Le Paris Saint-Germain est un club adoré au Maroc, c’est également une référence en termes de formation. Je suis ravi d’apporter ce projet à Casablanca pour faire profiter de l’expertise d’un grand club à nos jeunes joueurs et joueuses. Notre objectif est d’offrir un programme d’excellence, avec des coachs formés par le Paris Saint-Germain, dans une infrastructure exceptionnelle, le tout dans la bonne humeur, pour créer un vrai esprit de famille avec nos joueurs« . Toujours pour le média officiel du club, Nadia Benmokhtar, responsable du développement de la marque PSG s’est elle aussi exprimé : « C’est une réelle fierté pour le Paris Saint-Germain et son Academy de pouvoir se développer au Maroc. L’installation de cette PSG Academy reflète l’importance que le Club accorde à l’excellence dans la formation des jeunes. Elle permet également de nous rapprocher de nos nombreux supporters dans ce pays de football, en leur proposant une expérience inoubliable, à la hauteur de l’engouement qu’ils témoignent au Paris Saint-Germain« .