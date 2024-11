PSG : Une bonne nouvelle pour l’achat du Parc des Princes ?

Alors que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, semble vouloir entériné l’idée de quitter le Parc des Princes, l’échiquier politique français pourrait rabattre les cartes.

Ces derniers jours, à l’occasion de l’inauguration du Campus PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a tenu des propos forts sur l’avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes : « J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon cœur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80.000, 90.000 places… On en a besoin, sinon on est morts. Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans 3-4 ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. Les projets de nouveau stade ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut« , a-t-il déclaré sur les ondes d’RMC. Si la détermination est clairement affiché par le président du PSG, les dernières informations sur la vie politique française pourrait changer la donne.

A lire aussi : Le Parc, la LdC, Luis Enrique, le projet du PSG … Les propos de Nasser Al-Khelaïfi

En effet, dans un entretien accordé au journal Le Monde paru ce mardi 26 novembre, Anne Hidalgo a annoncé qu’elle ne serait pas candidate à la Mairie de Paris en 2026. Cette décision « prise depuis longtemps« , pourrait devenir une bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain et les dirigeants du club de la capitale, notamment pour les négociations autour du rachat du Parc des Princes.