PSG : Une défense toujours en travaux

Au moment du bilan de l’année au PSG, certaines conclusions sont les mêmes depuis quelques saisons. C’est le cas de la défense, qui en un an est passé de chantier clos, à un secteur de jeu toujours en travaux.

A l’occasion de l’été 2023, le PSG semblait avoir résolu un problème persistant ces dernières années : sa défense. Avec le recrutement de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, l’arrière garde Rouge & Bleu était toute trouvée, ave la présence de Marquinhos, et le retour espéré de blessure de Presnel Kimpembe. Sur les couloirs, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont annoncés comme légitimes titulaires. Depuis, le titi parisien a tout le mal du monde à retrouver la compétition, le Portugais est régulièrement sujet à blessures, ce qui a poussé Lucas Hernandez a enchaîné sur le flanc gauche jusqu’à la rupture des ligaments au mois de mai dernier, et enfin, le niveau affiché de Milan Skriniar ne répond pas aux attentes. Ainsi, pour imager ce constat et tenter de répondre à la problématique, le PSG recrute Lucas Beraldo au cours de l’hiver 2024, puis Willian Pacho à l’occasion du mercato estival 2024.

Des problèmes résolus ?

Cependant, avec ces recrutements, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à régler définitivement le problème de sa défense. En effet, les derniers échos de la presse de ce mardi 31 décembre 2024, évoquent la volonté des dirigeants parisiens de recruter un défenseur central droit afin de soulager Marquinhos. Outre la gestion du temps de jeu, les performances des uns et des autres ne répondent pas aux attentes, en témoigne le onze type de la mi-saison 2024/2025 composé d’une défense dans laquelle ne figure qu’un seul Parisien : Achraf Hakimi. Avec un note moyenne de 6,07, l’international marocain est le seul joueur se rapprochant du plus haut niveau depuis le début de la saison en cours.

Sur l’aile opposée, en plus des blessures qui font de lui un joueur irrégulier, Nuno Mendes se retrouve aujourd’hui dans un flou contractuel. En effet, en fin de contrat en juin 2026, le Portugais de 22 ans ne serait pas ouvert à une prolongation en l’état. En effet, les émoluments réclamés par le joueur seraient jugés trop importants par les dirigeants parisiens selon les dernières informations. Ainsi, Manchester United est annoncé comme potentiel point de chute, rendant par ailleurs la situation de la défense du Paris Saint-Germain encore plus instable. Au terme de l’année 2024, la situation reste donc la même à l’aube de 2025, malgré des recrutements, des manques restent à combler au sein de la défense du PSG.