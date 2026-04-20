PSG – Une IRM ce lundi pour Vitinha, touché à la cheville

Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais, Vitinha a ressenti une gêne à la cheville droite et passera une IRM ce lundi matin.

Le PSG a vécu une soirée compliquée ce dimanche. Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club parisien retrouvait la Ligue 1. Avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu se sont inclinés à domicile face à l’Olympique Lyonnais (1-2). En plus de ce revers, Luis Enrique a vu son métronome de l’entrejeu, Vitinha, quitter rapidement ses partenaires.

Inquiétude autour de Vitinha

Titulaire, le milieu portugais a dû céder sa place après une gêne ressentie à la cheville droite, à la suite à une charge d’Endrick sur le deuxième but lyonnais. Une mauvaise nouvelle avant la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions (28 avril – 6 mai). Sorti en boitant, le joueur de 26 ans va passer une IRM ce lundi matin, comme le rapporte L’Equipe.

De son côté, RMC Sport apporte également ses informations. « Après la rencontre, il y avait une pointe d’inquiétude dans les rangs parisiens. » Le numéro 17 parisien va passer des examens en fin de matinée. En après-match, Luis Enrique a été interrogé sur la sortie sur blessure de son joueur : « Ce n’est pas positif. Quand on change un joueur, ce n’est pas bon. On va attendre les tests demain. » Le PSG retient donc son souffle pour son maître à jouer du milieu de terrain.