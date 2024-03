PSG : Une nouvelle boutique ouvre ses portes à Séoul

Le PSG poursuit son ascension sur le plan marketing avec l’ouverture d’une nouvelle boutique en Corée du Sud, à Séoul. Pour son inauguration, la légende du club Jay-Jay Okocha s’est rendu sur place.

Après l’ouverture de son premier point de vente à Séoul, le Paris Saint-Germain inaugure donc une deuxième boutique sur le territoire sud-Coréen profitant ainsi de l’expansion de sa popularité dans la zone. Sur son site officiel, le club de la capitale décrit davantage ce nouveau lieu : « Le nouveau magasin du Paris Saint-Germain comprend un espace café où les visiteurs peuvent se restaurer tout en explorant les collections exclusives et les articles mettant en avant le club, dans des espaces épurés, inspirés de la culture sud-coréenne« . La boutique s’étend sur trois étages, est installée dans le quartier d’Apgujeong au 12, Seolleung-ro 157-gil, Gangnam-gu à Séoul, et comporte un espace VIP au dernier étage du bâtiment. A l’occasion de son inauguration, « une soirée d’inauguration privée, à destination des influenceurs locaux, se tiendra ce 8 mars et sera un moment privilégié entre le club et plusieurs personnalités dont l’une des légendes les plus marquantes du club, Jay-Jay Okocha« .

Le Paris Saint-Germain se félicite également d’observer une popularité grandissante en Corée du Sud, notamment depuis l’arrivée de Kang-In Lee. Sébastien Wasels, Directeur général du Paris Saint-Germain Asie-Pacifique, s’exprime sur le sujet, sur le site officiel du PSG : « Le Paris Saint-Germain suscite un engouement exponentiel en Corée du Sud. Le club a forgé rapidement des liens très forts avec ses supporters sur place. La Corée du Sud représente un marché stratégique pour le Paris Saint-Germain et l’ouverture de cette nouvelle boutique constitue une étape cruciale pour continuer de faire grandir le club en Asie et au-delà« . L’ancienne gloire du club de la capitale, Jay-Jay Okocha s’est également exprimé : « C’est un plaisir d’être à Séoul avec le Paris Saint-Germain pour rencontrer et vivre des moments forts avec les fans coréens. Le club continue à grandir dans les cœurs des fans internationaux et l’inauguration de ce nouveau magasin fera vibrer encore plus la passion pour le PSG en Corée« .