PSG – Une nouvelle piste étudiée pour le futur stade

Toujours à la recherche d’un nouveau site pour accueillir son futur stade, le PSG étudie une nouvelle piste menant à Poissy.

Le PSG reste sur sa ligne de conduite des derniers mois. Lors de la conférence de presse sur l’impact économique du PSG dans la région Île-de-France, le directeur général du club, Victoriano Melero, a rappelé le désir de devenir propriétaire de son propre stade : « Une des conditions, c’est d’être propriétaire. Donc, la position n’a pas changé et, aujourd’hui, on continue à travailler, à prospecter pour voir toutes les options possibles afin d’avoir le stade du futur pour le Paris-Saint-Germain, dont il sera propriétaire », a déclaré le dirigeant parisien en début de semaine.

À lire aussi : PSG – La Ville de Paris prête à saisir la justice dans le dossier du nouveau stade

Le PSG ne perd pas espoir pour le Parc des Princes

Et comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, une nouvelle option commence à voir le jour. Après avoir inauguré son nouveau centre d’entraînement à Poissy il y a plus d’un an, le PSG pourrait également penser à la ville des Yvelines pour la construction de sa future enceinte. « Selon plusieurs sources, il s’agirait de terrains propriétés du groupe Stellantis et ses quinze marques d’automobiles. Le constructeur, implanté depuis des décennies dans la commune, envisage de fermer certaines unités de production, voire l’ensemble du site, comme le redoutent les syndicats. » Ce site présente au moins deux avantages : être proche du centre d’entraînement et il n’empiéterait pas sur des terres agricoles, un sujet aujourd’hui à prendre en compte quand on veut construire quelque chose. « Le PSG jouirait de la superficie souhaitée (50 hectares) pour réaliser son PSG Land, c’est-à-dire un stade (au moins 60 000 places) mais aussi un lieu de loisirs et consommation (hôtels, restaurants, centres commerciaux…) capable d’accueillir du public tous les jours de l’année, même quand il n’y a pas de matches », rappelle L’E.

Ce terrain de Poissy s’ajouterait aux deux autres dossiers sérieux que sont les terrains de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’hippodrome de Saint-Cloud. « Si les discussions et les études de faisabilité se poursuivent avec Saint-Quentin-en-Yvelines, le sujet de l’hippodrome s’avère très complexe en raison de la gestion des flux de spectateurs. » Bien sûr, l’autre option est de devenir propriétaire du Parc des Princes. Le PSG n’a pas abandonné l’espoir d’acheter l’enceinte du XVIe arrondissement en espérant un changement de majorité à la Mairie de Paris lors des élections municipales de 2026. Mais cela n’empêche pas les dirigeants du PSG de prospecter ailleurs. « La direction parisienne (qui n’a pas souhaité confirmer ces informations) privilégie dans ses recherches l’ouest parisien, là où l’histoire du club s’est construite, entre Saint-Germain-en-Laye, son berceau historique, et le Parc des Princes », conclut le quotidien sportif.