PSG : Une offre concrète pour Joshua Kimmich ?

Alors que le PSG s’apprête à disputer son huitième de finale aller de C1 face à Liverpool, son nom apparaît aujourd’hui dans la rubrique mercato. Le club de la capitale est une nouvelle fois lié au dossier … Joshua Kimmich !

Le dossier Joshua Kimmich semble bel et bien relancé pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon les dernières informations en date, l’international allemand serait en pleine réflexion quant à son avenir. S’il arrive en fin de contrat à la fin de cette saison, le Bayern Munich a d’ores et déjà posé sur la table sa proposition de prolongation, qui satisferait son milieu de terrain de 30 ans, sans pour autant être arrivé au stade de la décision prise et actée. Ainsi, le PSG tenterait d’entrer dans la danse afin de rafler la mise, et faire signer Joshua Kimmich, libre de tout contrat. C’est ce qu’affirme aujourd’hui Christian Falk, journaliste allemand pour BILD Sport. Ce dernier assure que le club de la capitale aurait fait parvenir une offre concrète au Bavarois.

Pour rappel, Luis Enrique apprécierait particulièrement le joueur, son profil et sa polyvalence. Ainsi, c’est sous l’impulsion de son technicien espagnol que le Paris Saint-Germain pourrait se lancer dans la course à Joshua Kimmich face à Arsenal, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Manchester City, le Real Madrid, Liverpool ou encore le Bayern Munich qui espère encore prolonger son joueur. En plus d’une volonté affichée depuis l’été dernier, le PSG se place à ce stade du dossier comme le seul club ayant fait avancer ses pions concrètement.