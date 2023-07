PSG : Une offre de 110 millions pour Victor Osimhen

L’actualité du Paris Saint-Germain est fournie, notamment autour des rumeurs du prochain numéro 9 du club de la capitale. Si les dernières rumeurs menaient à Randal Kolo Muani ou encore Dusan Vlahovic, des pistes plus anciennes sont encore dans les rouages. En effet, malgré les demandes élevées d’Aurelio de Laurentiis pour son attaquant, Victor Osimhen reste une cible prioritaire pour les dirigeants du PSG. Ces derniers auraient même fait une offre de 110 millions pour le Nigérian.

Le Paris Saint-Germain s’active sur le mercato pour trouver son prochain buteur, son futur numéro 9. La piste Harry Kane s’essouffle, de par l’envie de l’Anglais de rejoindre le Bayern Munich si il venait à quitter Tottenham et par la fermeté de Daniel Levy quant à son numéro 10. Les pistes Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic défrayent les chroniques, le club de la capitale pourrait même être amené à recruter les deux attaquants d’après Le Parisien et les Rouge & Bleu auraient rencontré l’entourage du Serbe récemment. Cependant, il reste encore une dernière piste, celle menant à Victor Osimhen. En effet, le PSG a très tôt prouvé son intérêt pour l’ancien du LOSC, mais cet intérêt fait face à un obstacle de taille : les demandes du président du Naples SSC, Aurélio De Laurentiis. Récemment, ADL était sorti au sujet de son numéro 9 et réclamait une somme « indécente » de 200 millions d’euros. Mais le mercato, c’est le jeu du bluff, des négociations et des offres…

A voir aussi : Première séance d’entraînement pour Kang-In Lee au PSG

En parlant de proposition financière, le Paris Saint-Germain aurait émit une offre au Napoli pour Victor Osimhen. D’après le quotidien napolitain, Il Mattino, le club de la capitale aurait offert une somme de 110 millions d’euros. L’agent du Nigérian aurait informé le président du club champion d’Italie que Paris est venue à la charge, pour une somme inférieure a ce qui est demandé par De Laurentiis, certes, mais qu’un départ est une éventualité. Cependant le numéro 9, meilleur buteur de Serie A, n’ira pas au clash avec les Azzurri, si un transfert peut se faire dans les bonnes conditions, Osimhen passera le pas de la porte, mais dans le cas contraire, il serait heureux de rester. L’ancien du LOSC serait tout de même attiré à l’idée de rejoindre la capitale française, notamment sur l’aspect financier, puisque, comme l’indique Il Mattino, le PSG offrirait au joueur un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire de 12 millions d’euros annuels. Autre facteur attrayant, la présence de Luis Enrique sur le banc parisien, qui, lui aussi, est séduit par le buteur nigérian.