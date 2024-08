En plein mercato estival, le PSG démarre sa saison de Ligue 1 ce vendredi (20h45 sur DAZN) sur la pelouse du Havre. En parallèle, les dirigeants parisiens poursuivent leurs emplettes, et tenteraient d’assurer l’avenir en interne.

Après une saison sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique semble avoir pointé du doigt le milieu de terrain comme secteur de jeu à renforcer. En ce sens, Joao Neves a rejoint le groupe Rouge & Bleu, et l’arrivée de Désiré Doué est imminente. En plus de ces renforts, la direction parisienne souhaite assurer l’avenir pour son milieu de terrain en sécurisant l’élément clé qu’est devenu Vitinha. C’est en tous cas ce qu’affirme Duncan Castles, journaliste britannique. Ce dernier assure que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat au Portugais de 24 ans, qui s’étend pour le moment jusqu’en juin 2027. Après une première saison compliquée, l’ancien du FC Porto s’est imposé sous les ordres de Luis Enrique, en devenant un titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien. Dans la continuité de sa saison 2023/2024, Vitinha a ensuite disputé l’Euro 2024 avec sa sélection du Portugal, une compétition au cours de laquelle le numéro 17 du PSG a éclaboussé l’Europe de son talent. Toujours selon Duncan Castles, Pep Guardiola aurait également été éclaboussé. En effet, le tacticien espagnol de Manchester City admirerait Vitinha, notamment pour sa capacité à évoluer dans les trois rôles du milieu de terrain au plus haut niveau.