PSG – Une prolongation de Marquinhos à l’étude

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, le capitaine parisien, Marquinhos, a vu la direction du club évoquer avec son entourage la possibilité de prolonger l’aventure.

Actuellement sur le toit de l’Europe, le PSG compte poursuivre sur cette voie dans les années à venir. Pour cela, la direction parisienne a décidé de prolonger le contrat de Luis Enrique jusqu’en 2030. Pour continuer à s’épanouir dans ce projet, le technicien espagnol compte s’appuyer sur son noyau de joueurs cadres. Ainsi, si certains joueurs tels que, Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves ont récemment prolongé leur bail, une deuxième vague de prolongations est attendue.

Les prolongations de Dembélé et Kvaratskhelia en bonne voie

Et cela pourrait notamment concerner le capitaine du PSG, Marquinhos. Âgé de 32 ans, le défenseur brésilien est actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu. Selon les dernières informations du Parisien, la direction parisienne étudie la possibilité de proposer un nouveau contrat à son joueur le plus capé, au club depuis 2013. « Très satisfait de son défenseur, le PSG a déjà échangé à ce sujet avec son entourage ces dernières semaines. Une réflexion qui témoigne de la confiance accordée à celui qui reste un élément important, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain », précise le quotidien francilien. Mais, à ce jour, les discussions n’en sont qu’à leurs prémices.

En parallèle de ce dossier, le PSG est sur la bonne voie concernant les prolongations de contrat d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Concernant le Ballon d’Or 2025, les négociations portent sur un nouveau bail jusqu’en 2030, assorti d’une année supplémentaire en option. L’international français n’a pas encore paraphé son contrat, mais les derniers détails sont sur le point d’être réglés. Du côté du Géorgien, sa grave blessure au genou n’a pas modifié les intentions du board parisien. Lié au double champion d’Europe jusqu’en 2029, le numéro 7 parisien négocie un nouveau bail accompagné d’une revalorisation salariale, indique Le Parisien.

Pour Désiré Doué, les discussions en vue d’une prolongation de contrat ont débuté il y a quelques semaines mais elles sont moins avancées que les deux autres offensifs. « Ce dossier devrait donc prendre davantage de temps. » Enfin, le club de la capitale mise aussi sur ses jeunes. Ainsi, Quentin Ndjantou pourrait étendre son contrat de trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2031. « Les négociations ne sont pas encore terminées, mais les deux parties semblent, pour l’heure, avancer dans la même direction. » Le PSG compte bien également conserver David Boly, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel et suscite l’intérêt de plusieurs écuries européennes, conclut le quotidien francilien.