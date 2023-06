PSG : Une ultime récompense pour Lionel Messi en Ligue 1

Alors que l’histoire entre le PSG et Lionel Messi se termine à peine, l’Argentin a d’ores et déjà trouvé son point de chute de l’autre côté de l’Atlantique, à l’Inter Miami. Avant de définitivement s’envoler pour le football américain, le septuple Ballon d’Or se voit une dernière fois mis à l’honneur dans le championnat de France.

Arrivé au cours de l’été 2021, Lionel Messi a connu un premier exercice sous les couleurs du PSG on ne peut plus compliqué. Pour la saison 2022/2023, l’Argentin a su davantage s’exprimer et répondre aux attentes, au moins sur le plan statistique pour les plus sceptiques. En effet, le septuple Ballon d’Or a inscrit pas moins de 16 buts et fait 16 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 1 Uber Eats disputées. Autrement dit, en moyenne, Lionel Messi a été décisif chaque fois qu’il a foulé une pelouse en championnat avec le Paris Saint-Germain au cours de cette saison 2022/2023. L’occasion pour lui d’afficher son nom pour une énième reconnaissance individuelles, et une ultime sur le sol européen. En effet, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT, sur leurs réseaux sociaux, ont lancé les #AwardsDeLaSaison, afin de récompensé les joueurs selon différents critères. Et dans la catégorie du meilleur joueur étranger de l’élite en France, Lionel Messi a été couronné.

Actuellement en vacances, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami et devrait reprendre la compétition avec sa nouvelle équipe à la fin du mois de juillet.

