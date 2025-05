PSG : Une victoire pour le club de la capitale face à Kylian Mbappé

Après la saisie conservatoire des 55M€ sur ses comptes, le PSG a obtenu une première victoire face à Kylian Mbappé ce lundi. Le Tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur du club de la capitale.

Lors des dernières échéances du litige qui oppose le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, l’attaquant français avait obtenu la saisie conservatoire des 55 millions d’euros que lui doit son ancien club. Ce lundi 26 mai, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur du club de la capitale en ordonnant « la mainlevée des saisies », selon l’ordonnance consultée par l’AFP. Le 12 mai dernier, les avocats du PSG avait plaidé en faveur de cette décision estimant que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’avait « pas suffisamment apporté la preuve d’une apparence de créance et échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement« . Si Kylian Mbappé et ses représentant continuent de réclamer au PSG les 55M€ de primes et salaires impayés, le club de la capitale connaît là une première victoire judiciaire dans ce dossier.