PSG : vers un grand turnover de Luis Enrique contre Bratislava ?

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi avec la réception du Slovan Bratislava. Et Luis Enrique serait tenté de faire tourner son équipe.

La Ligue des Champions rouvre ses portes cette semaine et le PSG remet son titre en jeu pour la seconde fois consécutive. Les Rouge et Bleu, en quête d’un troisième triomphe, lancent leur campagne avec la réception du Slovan Bratislava. Un adversaire à leur portée pour briser la série noire de quatre matchs sans victoire en ce début d’exercice.



Luis Enrique devrait faire beaucoup de changements

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Pour sa part, Luis Enrique devrait opérer plusieurs changements comparativement à l’équipe qui s’est inclinée devant Monaco ce vendredi soir (1-2). D’après L’Equipe, il faudrait même s’attendre à un grand turnover pour ce retour en Champions League. Matveï Safonov est attendu dans la cage, tandis que Lucas Digne et Warren Zaïre-Emery occuperaient les couloirs. Nuno Mendes et Achraf Hakimi pourraient donc rester sur le banc selon le quotidien sportif.

Même constat pour Marquinhos avec la paire Zabarnyi – Pacho qui devrait officier. Un cran plus haut, Vitinha devrait enchainer, épaulé par Dro Fernandez et Senny Mayulu. Enfin, les recrues Ferran Torres et Mika Godts pourraient encadrer le Ballon d’Or Ousmane Dembélé.

La composition probable du PSG contre Bratislava selon L’Equipe

Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Digne – Dro, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ferran, Godts