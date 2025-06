PSG : Vers un refus de la LFP pour le report de la J1 de Ligue 1 ?

Malgré une requête officielle du Paris Saint-Germain pour décaler son premier match de Ligue 1 face au FC Nantes, la Ligue de Football Professionnel devrait maintenir la rencontre à sa date initiale. Une décision qui fait suite à un calendrier déjà trop chargé.

Le FC Nantes accueillera bien le Paris Saint‑Germain pour la première journée de Ligue 1, prévue le week-end du 17 août, malgré la requête du club parisien visant à en décaler la tenue. Le PSG, engagé en Supercoupe de l’UEFA le 13 août prochain contre Tottenham, souhaitait plus de temps pour récupérer et éviter un enchaînement trop dense. Malgré cette demande et selon les informations d’RMC Sport, la LFP envisage de maintenir la rencontre à la date initiale, sans ajustement dans le calendrier, une décision prise avant la publication officielle du calendrier vendredi à midi.

Lorsqu’il avait sollicité un report en mars pour la 29e journée la saison passée, le PSG avait déjà suscité un fort mécontentement de la part du FC Nantes, évoquant un risque d’enchaînement de trois matchs en une semaine et une atteinte à l’équité sportive. Cette fois, le club nantais peut souffler : son entraîneur Luis Castro débutera son aventure avec les Canaris face au champion de France et d’Europe en titre, sans aucun bouleversement de date. Outre l’aspect purement sportif, cette programmation respectée évite complications logistiques liées aux billetteries et aux carences de préparation pour les supporters et les équipes.

