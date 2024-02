PSG : Victor Osimhen pour remplacer Kylian Mbappé ?

Le mercato d’été du PSG tournera assurément autour de Kylian Mbappé, son futur, et son remplaçant. En ce sens, les pistes ont d’ores et déjà commencé à voir le jour et se multiplier. Si le départ du génie français est de plus en plus probable, les dirigeants du club de la capitale semblent s’y préparer.

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid ne semble jamais avoir été aussi proche. En effet, à la fin de cette saison 2023/2024, l’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et le meilleur buter de son histoire pourrait toucher à sa fin. C’est en tous cas ce qu’affirment les derniers échos de la presse aux quatre coins de l’Europe. En ce sens, le club de la capitale devra se pencher sur le dossier afin de lui trouver le meilleur remplaçant possible. C’est dans ce contexte que le nom de Rafael Leao annoncé avec insistance sous les cieux parisiens, avec des dernières informations en date en provenance d’Italie et plus précisément de nos confrères de la Corriere dello Sport. Cependant, le Portugais n’est pas le seul à être cité pour le mercato estival 2024 du PSG. En effet, selon The Telegraph, le nom de Victor Osimhen apparaîtrait également dans la listes des principales cibles pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

La concurrence, le prix, et la fausse piste

Si le PSG souhaite s’attacher les services de Victor Osimhen, il lui faudra débourser 130 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, toujours selon The Telegraph. En effet, les négociations pour l’attaquant de 25 ans pourrait s’avérer compliquées avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Le Paris Saint-Germain, par le biais de Luis Campos, devra donc se montrer convaincant auprès du Nigérian, qui pourrait également être l’objet de l’intérêt de Chelsea. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères britanniques, qui évoque également la piste Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United ne serait pas dans les petits papiers des dirigeants du PSG, malgré les quelques échos autour de ce dossier.