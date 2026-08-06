PSG – Visite médicale ce jeudi pour Maghnes Akliouche

Après Lucas Digne, le PSG a misé sur un autre international français lors de ce mercato estival. Maghnes Akliouche est attendu à Paris ce jeudi afin d’y passer sa visite médicale.

Le PSG est proche de boucler sa troisième recrue du mercato estival. Après avoir officialisé l’arrivée libre d’Alessandro Longoni, le club parisien a également bouclé le transfert de Lucas Digne en provenance d’Aston Villa, sans avoir encore officialisé son recrutement. Le latéral gauche de 33 ans ne sera toutefois pas le seul international français à rejoindre les rangs parisiens cet été.

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Akliouche va signer un contrat de cinq ans au PSG

Depuis quelques jours, le double champion d’Europe a finalisé le transfert du milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche. Les deux clubs ont trouvé un accord autour de 50 M€, assorti de bonus. Selon les informations de RMC Sport et de Fabrizio Romano, le joueur de 24 ans est attendu ce jeudi à Paris afin d’y passer sa visite médicale. Le natif de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) paraphera ensuite un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2031. À l’instar des autres internationaux français ayant participé à la Coupe du monde 2026 (Lucas Digne, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé), Maghnes Akliouche découvrira ses nouveaux coéquipiers la semaine prochaine.

🚨🔴🔵 Understand Maghnes Akliouche is flying to Paris right now with his agents to complete Paris Saint-Germain move.



Everything done since last weekend for €50m fee from AS Monaco. pic.twitter.com/Ybfc7McIya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026