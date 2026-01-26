Dro Fernandez

PSG – Visite médicale en cours pour Dro Fernandez

Après un accord trouvé entre le PSG et le FC Barcelone, le jeune milieu de terrain, Dro Fernandez, est à un pas d’être officiellement un nouveau joueur des Rouge & Bleu.

Le PSG est proche de boucler officiellement le recrutement de Dro Fernandez. Après des discussions avec le FC Barcelone, les deux clubs sont parvenus à un accord pour un transfert à hauteur de 8M€, soit un montant légèrement supérieur à la clause libératoire de 6M€. Arrivé à Paris ce dimanche, l’international U18 espagnol est à un pas de devenir officiellement un joueur du PSG. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le milieu offensif de 18 ans passe actuellement sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec les Rouge & Bleu. Pour rappel, il devrait s’engager avec le PSG jusqu’en juin 2030.

