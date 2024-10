PSG – Vitinha élogieux envers João Neves

Devenu un cadre de l’effectif du PSG, Vitinha a dressé les louanges de son coéquipier en club et sélection, João Neves, qui se montre déjà indispensable chez les Rouge & Bleu.

Si le PSG s’est montré plutôt calme sur le mercato estival, les dirigeants parisiens sont parvenus à négocier l’arrivée de Joao Neves contre la somme de 60M€ en provenance du SL Benfica. Et le milieu de 20 ans s’est rapidement adapté à sa nouvelle formation et se montre déjà décisif. Présent avec son coéquipier durant cette trêve internationale avec le Portugal, Vitinha s’est montré élogieux envers son compatriote en conférence de presse ce lundi, dans des propos rapportés par O Jogo.

João Neves

« J’ai déjà dit ce que je pensais de João Neves, c’est un joueur qui a montré qu’il était important au PSG. J’espère qu’il va continuer comme ça, il a beaucoup de qualités et je lui souhaite le meilleur. Je tiens à souligner qu’il y a beaucoup de joueurs pour ce poste, avec beaucoup de qualité. Nous savons que nous devons être dans les meilleures conditions, pour être à la hauteur, car sinon il y a d’autres joueurs pour ce poste. »

Sa blessure à la cheville

« Cela m’affecte toujours parce que je finis par manquer des matches. C’est difficile pour moi de manquer des matches parce que je veux toujours aider et être disponible, à la fois pour le club et pour l’équipe nationale. Quand je me blesse, c’est difficile. Mais quand j’entre sur le terrain, cela ne fait aucune différence, j’ai tellement envie de jouer et d’aider. Je n’y pense pas sur le terrain. »

Être titulaire dans une équipe comme le Portugal

« J’ai toujours envie de jouer, c’est difficile quand on n’est pas là. L’important est que je sois prêt à aider et à gagner avant tout. »

La concurrence dans l’entrejeu

« C’est merveilleux d’avoir des joueurs de cette qualité, avec une concurrence omniprésente. Cela nous permet d’être toujours à notre meilleur niveau, parce que nous devons être à la hauteur si quelqu’un d’autre n’arrive pas. »