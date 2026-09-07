PSG – Walid Regragui sous le charme de Luis Enrique

Luis Enrique est certainement le meilleur choix de recrutement du PSG de ces dernières années. Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, est fan du coach espagnol.

Luis Enrique est l’un des meilleurs entraîneurs, si ce n’est le meilleur entraîneur du monde ces dernières années. Il a révolutionné le PSG depuis son arrivée en 2023 et a permis au PSG de remporter deux Ligues des champions et d’être considéré comme l’un des meilleurs clubs du monde. Le coach espagnol n’a pas la langue dans sa poche et n’hésite jamais à dire ce qu’il pense. Dernière preuve, lors de sa conférence de presse d’après-match contre l’AS Monaco. Interrogé sur l’écart de sept points entre le PSG et les Monégasques après la défaite de vendredi (1-2), il avait notamment déclaré : « Si vous voulez parier qui va être champion à la fin du championnat, on peut parier. Sept points ? Ok, on va chercher à rectifier ça le plus vite possible. » Pour certains observateurs, Luis Enrique a fait preuve d’arrogance avec ses propos. Pas pour Walid Regragui.

« Depuis deux ans, à chaque fois qu’il a dit des choses, c’est ce qui s’est passé »

« Moi, j’adore. J’adore parce que c’est lui le premier à insuffler cette confiance à l’équipe, à son groupe, lance l’ancien sélectionneur du Maroc sur le plateau du Canal Football Club. Dans les moments difficiles, comme actuellement, il montre que lui il est confiant, qu’il sait où il va. Et entre nous, depuis deux ans, à chaque fois qu’il a dit des choses, c’est ce qui s’est passé. Il sait ce qu’il veut et là, il insuffle dès la fin du match un discours positif pour que les joueurs aussi ne soient pas inquiets. Et je suis persuadé qu’il le pense réellement. »