PSG : Warren Zaïre-Emery absent trois semaines !

A la fin de la rencontre face au VfB Stuttgart, Warren Zaïre-Emery a été touché à la cheville et a donc quitté la Mercedes-Benz Arena en boitant. Les examens passés, les premières informations émanent à ce sujet.

C’est dans les tous derniers instants de la rencontre entre le PSG et le VfB Stuttgart que Warren Zaïre-Emery est victime d’une faute et d’un choc, le blessant à la cheville. Au lendemain du choc et après examens passés, Fabrice Hawkins et Benjamin Quarez, respectivement journaliste pour RMC Sport et Le Parisien, affirment que le titi parisien est victime d’une entorse à la cheville gauche et sera absent pour les trois prochaines semaines. Dans son point médical officiel, le Paris Saint-Germain précise que « la durée de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure dans les prochains jours« .