Révélation de la saison au Paris Saint Germain, Warren Zaïre Emery figure dans le Top 30 des meilleurs jeunes joueurs nés après le 1er janvier 2004, un classement réalisé par l’Equipe. Un positionnement issu de son ascension fulgurante au sein du club de la capitale cette année. Une saison ponctuée de records de précocité.

Chaque année, le quotidien sportif français L’Equipe sort son classement des meilleurs jeunes en dessous de 20 ans, qui ont un potentiel au dessus de la moyenne et amener à briller dans les grands championnats. Cette saison, un titi parisien figure dans ce classement et peut faire la fierté du club, mais aussi des supporters. En effet Warren Zaïre Emery se positionne à la 9ème place du tableau, et le plus jeune titulaire de l’histoire des Rouge et Bleu a prouvé cette saison être à la hauteur de l’effectif professionnel. D’une maturité étonnante pour son âge, sur et en dehors du rectangle vert, le jeune joueur s’est imposé en équipe jeune de par son talent, au point de surclasser ses coéquipiers plus âgés que lui. De fait, il était déjà « trop grand » pour le championnat U19 et la Youth League. Il parvient à devenir le joueur, sans doute, le plus apprécié de l’effectif par les supporters, dans un milieu de stars et de grands joueurs.

Un homme de record

A 17 ans, le natif de Montreuil à brisé la quasi totalité des records de précocité dans le club de la capitale : plus jeune titulaire de l’histoire du club, à 16 ans, 9 mois et 29 jours (contre Châteauroux en Coupe de France, le vendredi 6 janvier 2023) ; plus jeune titulaire avec le PSG en Ligue 1 Uber Eats (contre Rennes, le 15 janvier 2023) ; plus jeune buteur de l’histoire du club (contre Montpellier, le 1er février 2023) ; et enfin le plus jeune titulaire en Ligue des Champions avec Paris, ainsi que le plus jeune joueur de l’histoire de la C1 à débuter un match à élimination directe (contre le Bayern Munich, le 14 février 2023). Après une première saison réussie au sein du club parisien, avec un total de 1204 minutes jouées en 32 matchs (41 % en moyenne), il faudra confirmer lors du prochain exercice 2023/2024, sachant que le club compte bien lui donner plus de temps de jeu.

Le Top 10 des meilleurs jeunes cette saison par l’Equipe

10. Arda Güler (Fenerbahçe, Turquie) : pisté par le Paris Saint Germain pour le mercato estival 2023.

9. Warren Zaïre Emery (PSG, France)

8. Bilal El-Khannouss (Genk, Maroc)

7. Andrey Santos (Vasco da Gama, Brésil)

6. Evan Ferguson (Brighton, Irlande)

5. Alejandro Garnacho (Manchester United, Espagne/Argentine)

4. Roméo Lavia (Southampton, Belgique)

3. Youssoufa Moukoko (Dortmund, Allemagne/Cameroun)

2. Julio Enciso (Brignton, Paraguay)

1. Gavi (Barcelone, Espagne)