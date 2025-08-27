PSG : Warren Zaïre-Emery sur le podium des jeunes talents les plus performants en 2025 selon le CIES

D’après une récente étude de l’Observatoire du football du CIES, Warren Zaïre-Emery est le troisième joueurs de moins de 20 ans les plus performants depuis le début de l’année 2025. Cette distinction souligne son potentiel exceptionnel, bien que son rendement ne soit plus ce qu’il a été lors de son éclosion.

Le podium est largement dominé par le FC Barcelone, avec deux de ses jeunes stars en tête. Le prodige espagnol Lamine Yamal occupe la première place, devant son coéquipier et défenseur Pau Cubarsí. Warren Zaïre-Emery, avec sa troisième position, complète ce trio de tête, confirmant sa place dans l’élite des jeunes talents du football. Pour établir ce classement, le CIES a utilisé un indice de performance rigoureux, basé sur de multiples données de jeu. Cet indice évalue des aspects cruciaux tels que la défense aérienne et au sol, la récupération, la distribution, la percussion, la mise en danger, l’attaque aérienne et la finition. De plus, un indice d’expérience est pris en compte, analysant les minutes jouées par les joueurs et le niveau de difficulté des matchs disputés.

Top 5 et autres révélations

Outre le podium, l’étude met en lumière d’autres jeunes joueurs prometteurs. Le top 5 est complété par deux joueurs ayant récemment fait l’objet de transferts retentissants :

Estevao Willian (18 ans), l’ailier brésilien, transféré de Palmeiras à Chelsea pour 35 M€

(18 ans), l’ailier brésilien, transféré de à pour 35 M€ Franco Mastantuono (18 ans), le milieu offensif argentin, recruté par le Real Madrid pour 45 M€ en provenance de River Plate.

Un autre joueur d’intérêt est le défenseur Mamadou Sarr, qui appartient à Chelsea depuis juin et qui joue actuellement à Strasbourg, qui se classe à la treizième place, une belle performance pour le jeune joueur de 19 ans. Ce classement du CIES met en lumière les joueurs de football qui façonnent l’avenir du sport. La présence de Warren Zaïre-Emery sur le podium confirme non seulement son statut de prodige, mais aussi le potentiel du PSG à former des talents de classe mondiale.

