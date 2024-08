Future recrue du PSG pour renforcer la défense centrale, Willian Pacho était présent à Paris ce mercredi pour passer sa visiter médicale et signer son contrat.

Après Matvey Safonov et João Neves, le PSG va prochainement officialiser sa troisième recrue du mercato estival. À la recherche d’un défenseur axial gauche, Willian Pacho a été ciblé par le board parisien depuis de nombreux jours. Et cette transaction s’est rapidement finalisée. Toutes les parties ont trouvé un accord pour un transfert de 45M€ bonus compris de l’international équatorien.

Willian Pacho disponible face au RB Leipzig ?

Et le défenseur de 22 ans devrait rapidement être un nouveau joueur du PSG. En effet, le joueur de l’Eintracht Francfort était arrivé à Paris ce mercredi matin et a déjà passé sa visite médicale, rapporte Le Parisien. Il a également paraphé son contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2029. L’Equatorien pourrait rapidement connaître ses premiers pas avec sa future équipe. Avec la blessure à la cheville de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez toujours à l’infirmerie puis Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe absents des derniers entraînements collectifs, Willian Pacho pourrait débuter face au RB Leipzig ce samedi (18h), précise le quotidien francilien.