PSG : Willian Pacho a prolongé son contrat jusqu’en 2030 !

Le PSG prépare continuellement l’avenir avec sa politique sportive. Outre le marché des transferts, c’est en interne que le club de la capitale s’active pour se renforcer dans le temps avec les prolongations de contrat.

Le secteur défensif du Paris Saint-Germain semble ciblé par les dirigeants parisiens et Luis Enrique comme étant à renforcer. Outre la piste Dayot Upamecano qui ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est en interne que le club de la capitale pioche. En effet, les champions d’Europe souhaitent trouver une certaine stabilité et c’est par les prolongations de contrats que cela passe. Ainsi, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, affirme que « Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2030« . Cependant, l’officialisation ne devrait se faire que « dans les mois à venir« , en raison de la volonté des dirigeants parisiens de regrouper les annonces. En ce sens, les négociations seraient en cours avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

Après son premier contrat de cinq ans signé à l’été 2024 dans le cadre de son transfert de l’Eintracht Francfort au PSG contre 40M€, Willian Pacho a donc paraphé son deuxième contrat avec le club de la capitale, ajoutant une saison supplémentaire à son aventure en Rouge & Bleu. A 24 ans, l’Équatorien est donc lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2030.