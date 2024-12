PSG – Willian Pacho et son admiration pour Marquinhos

Arrivé au PSG l’été dernier, Willian Pacho est l’un des meilleurs joueurs parisiens depuis le début de la saison. Le défenseur central explique être en admiration de Marquinhos.

Willian Pacho, arrivé cet été au PSG en provenance de l’Eintracht Francfort, est un titulaire indiscutable du onze de départ du club de la capitale. Très performant sur le terrain dès ses premiers pas, l’international équatorien (23 ans) est un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Mais il est tout de même l’une des meilleures recrues du mercato estival du PSG.

A voir aussi : PSG : Willian Pacho évoque ses progrès et les méthodes innovantes de Luis Enrique

« J’aimerais me comporter comme ça dans le futur »

Au PSG, il compose la charnière centrale avec Marquinhos. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Willian Pacho a évoqué son admiration pour son capitaine. « C’est l’une des premières personnes qui, à mon arrivée, m’a parlé et a essayé de me guider. Je me conduis toujours un peu comme il le fait, comme il voit, comme il parle dans les vestiaires. J’aimerais me comporter comme ça dans le futur. »