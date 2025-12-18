PSG : Willian Pacho libéré par Luis Enrique avant l’entrée en lice en Coupe de France

Alors que le Paris Saint-Germain vient de s’offrir la Coupe Intercontinentale au Qatar, Luis Enrique a pris une décision forte concernant Willian Pacho. Le défenseur équatorien, pilier de l’arrière-garde parisienne depuis son arrivée, a été autorisé à quitter ses partenaires prématurément. Cette mise au repos stratégique intervient juste avant le début du parcours du club en Coupe de France, prévu ce week-end.

Un repos mérité pour le roc équatorien après le sacre mondial

Le calendrier infernal du Paris Saint-Germain impose des choix drastiques à l’état-major parisien. Après avoir soulevé le trophée de la Coupe Intercontinentale ce mercredi 17 décembre face à Flamengo, le groupe de Luis Enrique doit déjà basculer sur les échéances nationales. Pourtant, un absent de marque manquera à l’appel pour le premier tour de la Coupe de France : Willian Pacho. L’international équatorien, qui s’est imposé en un temps record comme le binôme indispensable de Marquinhos, a été « libéré » par son entraîneur selon Le Parisien. Cette décision permet au joueur de souffler et de retrouver ses proches avant d’attaquer une seconde partie de saison qui s’annonce intense, marquée par la défense de leur titre en Ligue des Champions et la course au sommet de la Ligue 1.

La gestion du temps de jeu au cœur de la stratégie de Luis Enrique

Cette absence n’est pas une sanction, mais une récompense pour celui qui est devenu l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif. En accordant ce bon de sortie à Pacho, Luis Enrique anticipe les risques de fatigue physique et mentale après un voyage au Moyen-Orient. Le technicien espagnol profite de la profondeur de son banc pour intégrer d’autres profils lors du match de samedi, tout en sécurisant l’avenir de son défenseur central. En coulisses, cette marque de confiance fait écho aux négociations récentes concernant sa prolongation de contrat jusqu’en 2030. Sans son « roc », le PSG devra prouver que sa solidité collective reste intacte pour éviter tout piège lors de son entrée en lice dans la doyenne des compétitions françaises.