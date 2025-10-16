PSG : Willian Pacho sur le point de prolonger son contrat

Si le PSG s’est montré plutôt discret sur le marché des transferts l’été dernier, il compte bien assurer l’avenir avec des prolongations de contrat. Parmi elles, celle de Willian Pacho est sur le point de se conclure.

Au cours de l’été 2024, le PSG s’attache les services de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort contre la somme de 40 millions d’euros et dans le cadre d’un contrat de cinq ans. Ainsi, le défenseur central est aujourd’hui lié au club de la capitale jusqu’en 2029. Cependant, la situation pourrait rapidement changer. En effet, selon les derniers échos de la presse, la prolongation de contrat de Willian Pacho serait dans les tuyaux et en bonne voie. Le joueur qui fête ses 24 ans ce jeudi 16 octobre pourrait rapidement parapher un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2031, assorti d’une revalorisation salariale. Les informations de L’Equipe confirment la nouvelle de Ici Paris Île-de-France. Le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirme lui : « L’excellente opération de l’été 2024, ardemment souhaité par Luis Campos, est vu comme un élément clé de l’équipe de Luis Enrique« .