PSG : Willy Sagnol encense Warren Zaïre-Emery

Depuis le début de saison au PSG, et qui plus est depuis la blessure d’Achraf Hakimi, un joueur renaît : Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien évolue en tant que latéral droit et impressionne un spécialiste du poste, Willy Sagnol.

Depuis la blessure d’Achraf Hakimi le 4 novembre dernier, le poste de latéral droit est occupé par Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien, en plus de retrouver du temps de jeu, retrouve un niveau auquel il nous avait habitué lors de ses débuts en professionnel. A ce sujet, un spécialiste du poste a été interrogé dans les colonnes de L’Equipe : « Physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral […] Il a un centre de gravité bas, de bons appuis, cela lui permet d’en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants« , a déclaré Willy Sagnol. Le sélectionneur de la Géorgie n’a pas manqué de souligner l’apport offensif également à ce poste de Warren Zaïre-Emery : « Offensivement, ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’il puisse partir de plus bas. Il a le jeu face à lui, ne se retrouve pas coincé dos au but et ça colle avec ses qualités« .