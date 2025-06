PSG x Nike : Ronaldinho enflamme la campagne des maillots 2025-2026

C’est une claque nostalgique que Nike vient d’envoyer à la planète football. Pour présenter les maillots 2025-2026 de ses clubs partenaires, l’équipementier américain a fait appel à des légendes absolues. Et du côté du Paris Saint-Germain, un nom résonne plus fort que les autres : Ronaldinho.

Nike a choisi Ronnie pour incarner le nouveau maillot domicile du PSG, dans une campagne hommage à quatre clubs emblématiques : le PSG, l’Atlético Madrid, Chelsea et l’Inter Milan. Chaque club est représenté par une légende : Ronaldinho pour Paris, Fernando Torres pour l’Atlético, Didier Drogba pour Chelsea, et Ronaldo Nazário pour l’Inter. Dans la photo virale, on découvre Ronaldinho vêtu du nouveau maillot 2025/26, sourire aux lèvres, toujours aussi charismatique. Pour les supporters parisiens, le voir à nouveau avec le blason du club sur le cœur ravive des souvenirs d’un Parc des Princes bercé par la magie.

Un maillot entre tradition et élégance

Le nouveau maillot domicile du PSG revient à l’essentiel : un bleu profond, une bande rouge centrale inspirée des modèles historiques (notamment celui des années Ronaldinho), et des touches de modernité avec des matériaux performants et un col revisité. Un design sobre, puissant, résolument parisien.

Ce choix de figures emblématiques n’est pas anodin. Nike joue la carte de l’héritage pour rappeler que certains clubs sont plus que des équipes : ce sont des mythes. En réactivant la mémoire des supporters, la marque renforce l’attachement émotionnel à ces couleurs. Et pour Paris, qui rêve toujours de décrocher la Ligue des Champions, l’icône Ronaldinho incarne à la fois l’insouciance, le panache et l’exigence de spectacle.

